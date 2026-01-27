Haberler

Starmer: İngiltere, ABD ile Çin arasında tercih yapmak zorunda değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Çin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile Çin arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağını belirtti. Starmer, Çin'in ülkesi için önemli fırsatlar sunabileceğini vurguladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, ülkesinin ABD ile Çin arasında bir tercihe zorlanamayacağını bildirdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pekin ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'i görmezden gelmenin mantıklı olmayacağını belirtti. Starmer, ülkesinin ABD ile Çin arasında bir seçim yapmaya zorlanamayacağını kaydederek, sekiz yıl aradan sonra bir İngiliz başbakan tarafından gerçekleştirilecek ilk Çin ziyaretinin, İngiliz şirketleri için 'önemli fırsatlar' getirebileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
