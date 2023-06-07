İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Normandiya Çıkarması'nın 79. yıl dönümü kapsamında ABD'yi ziyaret etti

ABD'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Normandiya Çıkarması'nın 79. yıl dönümü kapsamında Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret etti. Sunak, ABD Kongresi liderleriyle bir araya gelmesinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşecek.

NEW ABD'yi ziyaret eden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avrupa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasında önemli yeri olan ve 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 79. yıl dönümü kapsamında Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Sunak, Normandiya Çıkarması'nın yıl dönümü kapsamında Virginia'daki Arlington Ulusal Mezarlığı ziyaretinden fotoğraflar paylaştı.

Sunak, mesajında, "79 yıl önce İngiliz ve Amerikan askerleri Normandiya sahillerine çıkış yapıyordu. Onların amacı özgürlüktü. O gün olduğu gibi bugün de İngiliz ve Amerikan kuvvetleri özgürlük, barış ve güvenlikten yana durmaya devam ediyor. Onları ve yüce fedakarlıklar yapan kahramanları saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün ABD Kongresi liderleriyle bir araya gelmesi beklenen Sunak'ın görüşmelerinin odağında ABD-İngiltere ekonomik ilişkilerinin yanı sıra savunma işbirliklerinin olması bekleniyor.

Sunak yarın ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. İki lider, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Biden ve Sunak, ekonomi ve ulusal güvenliğin yanı sıra Ukrayna'ya verilen destek, enerji güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve Kuzey İrlanda'daki görüşmeleri masaya yatıracak.