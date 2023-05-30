Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek

Dünya Haberleri

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 7-8 Haziran'da ABD'ye düzenleyeceği ziyarette ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek. Sunak, Biden ile serbest ticaret anlaşması yerine ekonomik işbirliği ve Ukrayna'ya yönelik destek konularını ele alacak.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 7-8 Haziran'da ABD'ye düzenleyeceği ziyarette ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, gelecek hafta ABD'yi ziyaret edecek. Sunak'ın sözcüsü yaptığı açıklamada, Başbakan Sunak'ın 7-8 Haziran'da ABD'nin başkenti Washington DC'ye resmi ziyaret düzenleyeceğini ve ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden, Kongre üyeleri ve ABD'li iş insanları ile bir araya geleceğini aktardı.

Sunak ile Biden görüşmesinde serbest ticaret anlaşmasının gündemde olmadığını ifade eden sözcü, görüşmede ABD-İngiltere arasındaki ekonomik zorluklarda işbirliği ve koordinasyon düzeyini geliştirmenin ve Ukrayna'ya yönelik desteğin ele alacağını belirtti.

Ekim ayında göreve gelen Sunak, Washington DC'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Biden, Sunak'ı geçtiğimiz mart ayında ABD'nin California eyaletinde yer alan San Diego kentinde ABD, İngiltere ve Avustralya arasında Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve bu alanda teknoloji paylaşımı yapılmasını içeren AUKUS anlaşması için bir araya geldikleri ziyarette Washington DC'ye davet etmişti. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Rishi Sunak Joe Biden England Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title