İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Raab istifa etti

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, bugün hakkında 'iş yerinde çalışanlara karşı kötü muamele ve zorbalık yaptığına' dair resmi soruşturma raporunun yayınlanmasıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, bugün hakkında 'iş yerinde çalışanlara karşı kötü muamele ve zorbalık yaptığına' dair resmi soruşturma raporunun yayınlanmasıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab'ın 'iş yerindeki çalışma arkadaşlarına kötü davranması ve zorbalık yapmasına dair şikayetlerin incelendiği' resmi soruşturma raporu, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın talebiyle insan kaynakları ve istihdam konusunda uzmanlaşmış Avukat Adam Tolley KC tarafından hazırlandı. Dün itibariyle Başbakan Sunak'a teslim edilen rapor, bugün İngiltere Başbakanlığı tarafından web sitesi üzerinden kamuoyuna sunuldu.