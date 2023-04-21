İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Raab istifa etti
Dünya Haberleri
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, bugün hakkında 'iş yerinde çalışanlara karşı kötü muamele ve zorbalık yaptığına' dair resmi soruşturma raporunun yayınlanmasıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab, bugün hakkında 'iş yerinde çalışanlara karşı kötü muamele ve zorbalık yaptığına' dair resmi soruşturma raporunun yayınlanmasıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
İngiltere Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Dominic Raab'ın 'iş yerindeki çalışma arkadaşlarına kötü davranması ve zorbalık yapmasına dair şikayetlerin incelendiği' resmi soruşturma raporu, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın talebiyle insan kaynakları ve istihdam konusunda uzmanlaşmış Avukat Adam Tolley KC tarafından hazırlandı. Dün itibariyle Başbakan Sunak'a teslim edilen rapor, bugün İngiltere Başbakanlığı tarafından web sitesi üzerinden kamuoyuna sunuldu.ELEŞTİRİLERDE FAZLA İLERİ GİTTİRaporda Adalet Bakanlığı görevini yürütürken birlikte çalıştığı zaman aralığında memurlara, kötü muamele ve zorbalık yaptığına dair resmi şikayetlerin incelendiği ve şikayet sahipleriyle 66 görüşme yapıldığı belirtildi. Avukat Adam Tolley KC, 48 sayfalık raporunda Bakan Raab'ın birkaç kez eleştirirken 'fazla ileri gittiğini' ve çalışanların gözünü korkuttuğunu belirtti. Raab'ın yapılan işin kalitesi hakkında yapıcı olmayan eleştirilerde bulunduğu ve aşağılayıcı bir şekilde davrandığını belirtti. Avukat Tolley KC, Bakan Raab'ın hiçbir şekilde fiziksel bir temasta bulunmadığını ve küfürlü konuşmadığını raporunda ayrıca belirtti. 'İSTİFA EDECEĞİMİ TAAHHÜT ETTİM'Bakan Dominic Raab ise raporun bugün kamuoyuna sunulmasının ardından Başbakan Sunak'a hitaben istifa mektubu yazarak görevinden ayrıldı. Raab, 'zorbalık' eşiğinin bu kadar düşük tutulmasını eleştirerek raporun tehlikeli bir emsal oluşturduğunu ifade etti. Bakan Dominic Raab mektubunda "Soruşturma talep ettim ve herhangi bir zorbalık bulgusu çıkarsa istifa edeceğimi taahhüt ettim. Sözümü tutmanın önemli olduğuna inanıyorum" dedi.