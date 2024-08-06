İngiltere Adalet Bakanı: Maskeli ve silahlı protestocular yasalarla karşı karşıya kalacak

İngiltere Adalet Bakanı Shabana Mahmood, protestolara katılan, yüzü maskeli ve silahlı kişilerin yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalacağını belirtti.

İngiltere Adalet Bakanı Mahmood, yaptığı açıklamada, "Kim olduğunuzun ya da neyi protesto ettiğinizin bir önemi yok. Eğer maskeli, silahlı ve kargaşa yaratmaya niyetli bir şekilde ortaya çıkarsanız, yasaların tüm gücüyle karşı karşıya kalırsınız. Polis ve toplum örgütleriyle birlikte gururla ve vatandaşlık göreviyle çalışanlara; sizler bizim en iyilerimizsiniz" dedi.