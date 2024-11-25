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İngiliz Paralı Asker Ukrayna'da Yakalandı

İngiliz Paralı Asker Ukrayna'da Yakalandı
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22 yaşındaki İngiltere vatandaşı James Scott Rhys Anderson, Ukrayna için savaşırken Rus güçleri tarafından yakalandı. Anderson, daha önce İngiliz ordusunda görev yaptığını belirtti ve Ukrayna'nın Uluslararası Lejyonu'na katılma kararını verdiğini açıkladı.

İngiltere vatandaşı 22 yaşında bir kişinin Ukrayna için savaştığı sırada Rus güçleri tarafından yakalandığı bildirildi.

İnternette yayılan bir videoda, askeri kıyafet giyen ve kendisini James Scott Rhys Anderson olarak tanıtan bir adam, önceden İngiliz ordusunda görev yaptığını anlatıyor.

Rus devlet haber ajansı Tass'a konuşan bir askeri yetkili, "İngiliz bir paralı askerin Rusya'ya ait Kursk bölgesinde yakalandığını" söyledi.

Ağustos ayında Ukrayna ordusu Kursk'a yönelik sürpriz bir saldırı başlatmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, haberlerin ardından bir açıklama yaparak, "Tutuklandığı bildirilen İngiliz adamın ailesinin desteklendiğini" kaydetti.

Telegram'da yayınlanan ilk videoda, Anderson kendisini sorgulayan bir kişiye, İngiliz ordusunda 2019-2023 arasında er olarak yer aldığını söylüyor.

Anderson videoda, işini kaybettikten ve televizyondaki haberleri gördükten sonra Ukrayna'nın "Uluslararası Lejyon'una" katılma kararı verdiğini anlatıyor. Bu askeri birlik, yabancı ülkelerden gelen gönüllüler tarafından oluşturulmuştu.

Aynı görüntülerde Anderson, ilk olarak Londra'daki Luton Havalimanı'ndan Polonya Krakow'a uçtuğunu, buradan da otobüsle Ukrayna sınırına geçtiğini söyledi.

Ukrayna ordusu 6 Ağustos'ta Rusya'daki Kursk bölgesine beklenmedik bir saldırı başlatmış, yaklaşık 30 kilometre kadar ilerlemiş ve bin kilometrekarelik bir alanın kontrolünü elde etmişti.

Rusya ise bölgeye 50 bin asker göndererek bu bölgede kaybettiği noktaları geri almaya başlamıştı.

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