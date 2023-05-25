İngiliz öğrenciler Türkiye'ye dayanışma ziyareti yaptı

Londra'daki St. Andrew's İlkokulu öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ne dayanışma ziyareti yaptı. Büyükelçi Ertaş, öğrencilerin sorularını yanıtladı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir ilköğretim okulundan 30 kişilik öğrenci grubu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma sergilemek amacıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.

Başkentteki St. Andrew's İlkokulundan 30 kişilik grup, Türkiye'yle dayanışma sergilemek amacıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Ertaş, ziyarette, öğrencilerin ve öğretmenlerinin, deprem felaketinin boyutları ve yeniden toparlanma çalışmaları hakkındaki sorularını yanıtladı.

Ertaş ayrıca Büyükelçiliğin çalışmaları ve tarihçesi hakkında gruba bilgi verdi.

İlkokul son sınıf öğrencilerinden oluşan grup, tüm sınıflardan öğrenciler tarafından hazırlanan ve Türkiye'yle dayanışma mesajları içeren bir kartı Büyükelçi Ertaş'a takdim etti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, "Ülkemizdeki deprem felaketi nedeniyle Büyükelçiliğimize düzenledikleri dayanışma ziyareti için St. Andrew's İlkokulu öğrencilerine teşekkür ederiz." ifadesi kullanıldı.