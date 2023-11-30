İngiliz Kraliyet Donanması Basra Körfezi'ne HMS Diamond destroyerini gönderdi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda görev yapan askeri filoya katılmak üzere HMS Diamond destroyeri bölgeye gönderdi. Gemilerin görevi, bölgedeki güvenlik ve istikrarı korumak ve deniz güvenliğini sağlamaktır.

İngiliz Kraliyet Donanmasına bağlı HMS Diamond destroyeri, Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda görev yapan askeri filoya katılmak üzere İngiltere'den ayrıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Basra Körfezi ve Hint Okyanusu'nda "güvenlik ve istikrarı korumak" amacıyla sürdürdüğü Kipion Operasyonu kapsamında HMS Diamond destroyeri bölgeye gönderildi.

Sivil ve ticari gemilerin güvenli seyrüseferini sağlamanın yanı sıra bölgedeki deniz güvenliğini aksatabilecek "saldırgan aktörlere" karşı caydırıcı yapı oluşturmak amacıyla gönderilen gemi, halihazırda görev yapan, mayın avcı gemisi ve destroyerlerden oluşan 5 Kraliyet Donanması gemisine katılacak.

İngiliz gemilerinin bölgede 1980'den bu yana görev yaptığı, Kipion Operasyonu'nun ise 2011'de başladığı hatırlatıldı.

İngiltere'nin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz ihtiyacının önemli bir kısmının da Basra Körfezi üzerinden taşındığı bilgisi paylaşıldı.

Basra Körfezi'nin Hint Okyanusu'na açılan kapısı Bab'ul Mendep Boğazı'ndan günlük 50 ticari geminin geçtiği belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Bakanı Grant Shapps, Orta Doğu'nun küresel güvenlik ve istikrar için kritik bir noktada yer aldığına dikkati çekerek, "İsrail ve Gazze'de yeniden başlayan çatışmanın ardından gerilimi azaltmaya yönelik ortak girişimler ve MV Galaxy Leader gemisinin Kızıldeniz'de Husiler tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesine bakıldığında Britanya'yı ve çıkarlarımızı daha istikrarsız bir dünyadan korumak için bölgedeki varlığımızın desteklenmesi kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise Baltık Denizi'ndeki su altı kabloların güvenliği için bölgeye Kraliyet Donanması görev gücü de gönderilecek. Görev gücü, İngiltere, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, Litvanya, Letonya, Hollanda, İsveç ve Norveç'ten oluşan Ortak Sefer Gücü'yle hareket edecek.

İngiltere, 7 Ekim'in ardından, İsrail'i desteklemek amacıyla Doğu Akdeniz'de, Kraliyet Donanmasına ait iki gemi ile deniz devriye ve gözetleme uçağı konuşlandıracağını da duyurmuştu.