İngiliz istihbarat raporu: Wagner güçleri Bahmut'ta ilerleme kaydetti

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, Wagner güçlerinin Bahmut şehir merkezinde kademeli olarak ilerleme kaydettiği ancak Ukrayna kuvvetlerinin de son 4 günde şehrin çevresinde taktiksel ilerleme kaydettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat raporunda, Wagner güçlerinin Bahmut şehir merkezinde kademeli olarak ilerleme kaydettiği ancak Ukrayna kuvvetlerinin de son 4 günde şehrin çevresinde taktiksel ilerleme kaydettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nca günlük yayımlanan Rusya-Ukrayna savaşına dair rapora göre, Wagner Grubu güçleri, Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut'un şehir merkezindeki Ukrayna mevzilerini temizlemede kademeli olarak ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Ancak son dört gün içinde Ukrayna kuvvetlerinin de Bahmut'un çevresini kendi lehlerine istikrara kavuşturarak taktiksel ilerleme kaydettiği ifade edildi.

Raporda, "Şehrin güneyindeki ilerlemenin yanı sıra Ukrayna saldırıları Rus cephe hattını şehrin kuzeybatısına doğru geri püskürttü. Bu durum muhtemelen Ukrayna güçlerinin 0506 numaralı kilit ikmal yolunu daha güvenli bir şekilde yeniden kullanmasını sağladı. Ukrayna, Rusya'nın Donets-Donbas Kanalı hattı boyunca batıya doğru ilerleyişini durduruyor ve Chasiv Yar kasabası çevresindeki derin savunma bölgesinin bir parçası olarak kanal yolunu bir engele dönüştürüyor" denildi.