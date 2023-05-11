İnci Kefalileri Üreme Göçü Sürerken, Edremit'te Kurtarıldılar

DÜNYA'da sadece Van Gölü'nde yaşayan, üreme dönemi nedeniyle bugünlerde tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürerken, Edremit ilçesinde su seviyesinin düştüğü kanalda sıkışan yaklaşık 2 ton balık, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefalinin üreme dönemi nedeniyle 15 Nisan- 15 Temmuz arası av yasağı uygulanıyor. Van'ın ve bölgenin önemli değerlerinden olan, Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzen inci kefali, bu dönemde uçarcasına derelere akın ediyor.Edremit ilçesindeki Doğan Kamping Halk Plajı'na 50 metre uzaklıkta bulunan su kaynağındaki düşüş nedeniyle, göç yolundaki inci kefallerinin burada sıkıştığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kanalda ölümle burun buruna kalan yaklaşık 2 ton inci kefalini kurtararak, tekrar tatlı sulara bıraktı.