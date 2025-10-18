İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Manifestosu

MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okudukları 'vicdan manifestosu' ile Gazze'ye destek verip dünyayı ateşkese sahip çıkmaya davet etti.

Manifestoyu öğrenciler adına okuyan Ahmet Emin Aydın, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik eylemlerini kınayarak, uluslararası toplumdan ateşkesi koruyacak somut adımlar atılmasını istedi. Aydın, "Vicdanımızın susmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in iki yıldır Gazze'de hayatları yok eden; çocukları, kadınları, yaşlıları ve sivilleri hedef alan, yerleşim yerlerini ve altyapıyı sistematik olarak tahrip eden; insan onurunu hiçe sayan bu eylemleri insanlığa karşı işlenmiş suçların ta kendisidir. Bu suçları işleyen ve bu suçlara doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan İsrail ve Amerika, bugün ortak insanlığımızın düşmanıdır" dedi.

'DÜNYAYI MEVCUT ATEŞKESİ SAHİPLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Aydın, çocukların, sivillerin, sağlık kurumlarının ve okulların hedef alınmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek, "Bu manifestoyla bir kez daha haykırıyoruz: Çocukların, sivillerin, sağlık kurumlarının ve okulların hedef alınması asla kabul edilecek ve unutulacak bir durum değildir. Siyonistlerin şehirleri yerle bir eden, açlık ve korku ile teslim alma adına olan her eylemi vahşetti, hesabı sorulmalıdır. Zulmü planlayan, uygulayan, destekleyen veya görmezden gelen herkes sorumludur. Herkesin eylemine göre hesap vermesi gerekir. Adalet talep ediyoruz, sadece öfke değil, somut adımlar. Bunun için deliller korunmalı, bağımsız ve uluslararası denetime açık soruşturmalar derhal başlatılmalıdır. Gerçekler şeffaf bir biçimde belgelenmelidir. Mağdurlara insani yardım ve korunma sağlanmalı; sivillerin acil temel ihtiyaçlarına erişimi güvence altına alınmalıdır. Suça karışan kişi ve kurumlar hakkında uluslararası hukuk çerçevesinde hesap sorulmalı; yaptırımlar ve hukuki süreçler işletilmelidir. Ateşkese rağmen boykota devam etmeliyiz. Bağımsız medya, insan hakları örgütleri ve uluslararası toplum, mağdurların sesini yükseltmeli ve bu sesleri görünür kılmalıdır. Bunun için biz susmayacak, Siyonistlerin yaptığı katliamları unutmayacak, unutturmayacak ve normalleştirmeyeceğiz. Biz bu manifestoyu sahiplenenler olarak insanlığın ortak değerlerine sahip çıktığımızı ve bir kez daha çocuk katili barbar siyonistlere karşı olduğumuzu ilan ediyoruz. Nehirden denize yaşasın insanlık, Nehirden denize yaşasın özgür Gazze. Nehirden denize yaşasın başkent Kudüs" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,