İlk uçak yardım malzemeleriyle Mısır'a hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan ilk uçağın Ankara'dan Mısır'a hareket ettiğini duyurdu.

İLK UÇAK HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, yardım malzemelerinin bulunduğu ilk uçağın Mısır'a hareket ettiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Hava Kuvvetlerimize ait ilk uçak, Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığımızdan Mısır'a hareket etti. Bölgeye yardım ulaştıracak diğer uçaklarımızın hazırlık faaliyetleri devam ediyor" denildi.