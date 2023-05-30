İlk hacı adayı kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen ilk hacı adayı kafilesi Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Ankara'dan toplam 5 bin 615 hacı adayı kutsal topraklara gidecek.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek ilk hacı adayı kafilesi Esenboğa Havalimanı'nda dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Hac kafilesinin hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı Gidiş Terminali'nde düzenlenen törene, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan uğurlama töreninde konuşan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti.

AA muhabirine konuşan hacı adayı Ömer Danacı, hacca gideceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "13 sene önce yazıldım, bu yıl çıktı. Hayatımdaki en mutlu günüm bugün." dedi.

Sadi Orhan da "Sevinçliyiz. Ben iki sefer gittim. Hanımı ilk defa götürüyorum. O benden daha heyecanlı." diye konuştu.

Filiz Özdemir ise "Çok güzel bir duygu. Rabb'im herkese nasip etsin. Çok mutluyum." ifadelerini kulandı.

Necati Ceylan da "Çok heyecanlıyız, ilk defa göreceğiz oraları. Allah herkese nasip etsin. Eşimle birlikte gideceğim." dedi.

İlk kafiledeki 787 hacı adayı ve diyanet görevlileri, pasaport kontrolü ve işlemlerin tamamlanmasının ardından dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Ankara'dan toplam 5 bin 615 hacı adayı kutsal topraklara gidecek.