İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'e Tepki: 'Saldırı, İnsanlık Onuruna ve Uluslararası Hukuka Açık Bir Saldırıdır'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalesini kınayarak, tüm uluslararası toplumu bu insanlık dışı saldırıya karşı ses yükseltmeye davet etti.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından saldırılması kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Küresel Sumud Filosu'na yapılan bu müdahale, tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Sivil aktivistlerin ve gönüllülerin tek amacı, ambargo altındaki masum insanlara gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırmaktır. Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail, bu suçuna uluslararası sularda sivil ve barışçıl aktivistlere saldırarak bir yenisini eklemiştir. İsrail'in bu müdahalesi, sadece insanlık onuruna değil, aynı zamanda uluslararası hukuka da açık bir saldırıdır. Tüm uluslararası toplumu, bu hukuk ve insanlık dışı saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

