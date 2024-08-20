Avrupa'da Artan Orman Yangınlarına Karşı Alınan Önlemler

(ANKARA) - Türkiye'de geçen hafta çıkan orman yangınlarının yanı sıra dünyada da iklim krizinden kaynaklı orman yangınları meydana geldi. Özellikle Avrupa'nın pek çok yerinde orman yangınlarına karşı kırmızı alarm verildi. ANKA Haber Ajansı, Avrupa'da geçen hafta meydana gelen orman yangınlarını ve buna karşı alınan önlemleri derledi.

BM Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), geçtiğimiz aylarda önümüzdeki 5 yıl içerisinde iklim krizinin derinleşeceğini bildirmiş, BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, ülkelerin iklim krizine karşı "acil durum moduna" geçmekten başka seçeneklerinin olmadığını vurgulamıştı.

WMO, bunun yanı sıra, Paris Anlaşması'nda yer alan 1.5 derecelik küresel ısınma sınırının önümüzdeki beş yıl içinde aşılabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi. Buna göre, Haziran 2024'te bu derecenin 1.28 olarak ölçüldüğü belirtilirken; sıcaklıklardaki bu artışların orman yangınları için ciddi bir tehlike olduğu vurgulandı.

Uzmanlar, Avrupa'nın, iklim krizi nedeniyle daha şiddetli orman yangınlarıyla karşı karşıya kalabileceğini söylerken, AB'nin orman yangınlarına yönelik müdahalelerini genişletmesi gerektiğini dile getirdi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Balazs Ujvari, "Orman yangınları giderek daha önemli hale geliyor. Üye devletlerin baş edemediği durumlarla her geçen gün daha fazla karşılaşıyoruz" dedi.

AB'den orman yangınlarına karşı müdahale planlaması

AB'nin yangınlara müdahalesinin odak noktasının, orman yangınlarıyla mücadele eden ülkelere destek sağlayan AB Sivil Koruma Mekanizması ve RescEU programı aracılığıyla yangınla mücadele kapasitesinin arttırılması olduğu vurgulandı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nde (EFFIS) yer alan bilgilere göre, 2024 yılında orman yangınların karşı müdahale planlamasında, Kıbrıs, Çekya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Portekiz ve İsveç, 24 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopteri bir araya getirerek acil bir durumda diğer AB'ye üye devletlerin kullanımına sundu. Ayrıca, 12 farklı Avrupa ülkesinden gelen 556 itfaiyeci Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İspanya'da önceden konumlandırıldığı bildirildi. Bunun yanı sıra, Avrupa Sivil Koruma Havuzunda 4 yangın söndürme uçağının, 13 yer yangın söndürme ekibi ve 1 uzman ekibinin hazırda bulunduğu belirtildi.

Avrupa'nın pek çok yerinde çıkan yangınlara müdahale

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisinin verilerine göre, geçen hafta çıkan orman yangınları, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, İtalya, Fransa, Bosna Hersek, Hırvatistan'da meydana geldi. Buna karşın Avrupa, orman yangınalrına karşı kırmızı alarma geçti.

Yunanistan'da yangınlar nedeniyle yerleşim yerleri tahliye edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki bazı köy ve kasabalarda yaşayan binlerce kişiye, geçen hafta meydana gelen orman yangınları nedeniyle tahliye emri verildi. Yetkililer alevlerin yer yer 25 metreyi bulduğunu söylerken, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, tatilini yarıda keserek Atina'ya döndüğü bildirildi.

İtalya'nın iki bölgesinde orman yangını

İtalya'nın hem Toskana hem de Piana di Monte Verna bölgesinde orman yangınları meydana geldi. Piana di Monte Verna'daki yangının 56 saat sürdüğü kaydedilirken, yaklaşık 150 hektarlık bir alanın yandığı tespit edildi. 4 bölgesel helikopterin ve 2 büyük yangın söndürme uçağının yanı sıra kolluk kuvvetleri, orman yangını önleme ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarından pek çok kişi orman yangınlarına müdahalelerde bulundu. Toskana'da ise, yangınların kısa sürede çevredeki kasabalara da yayılmasının ardından bölgedeki itfaiye ve orman işçileri orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu.

Fransa'daki ekipler yangınlara kısa sürede müdahale etti

Fransa'ya bağlı Korsika adasının Bisinchi kentinde çıkan orman yangınında, 15 hektarlık alanın yandığı tespit edildi. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, müdahalelere bir Puma helikopterinin, 3 yangın söndürme uçağı ve büyük bir itfaiye insansız hava aracının dahil olduğu belirtildi.Yetkililer, yangın söndürme araçlarının ard arda müdahale seferlerine çıktığını ve yangını söndürmeyi başardıklarını kaydetti.

Hırvatistan'da hava traktörlü yangın söndürme uçağı yangınları söndürmede etkili oldu

Hırvatistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre Ravni Dabar bölgesindeki açık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken iki hava traktörlü yangın söndürme uçağı da yangınları söndürme çalışmalarında yer aldı.

Bosna Hersek'e Sırbistan'dan yangın söndürme helikopteri desteği

Bosna-Hersek'in Tjentište vadisinde geçen hafta çıkan orman yangınlarının Sutjeska Milli Parkı'na da sıçradığı ve yüzyıllardır var olan iğne yapraklı ormanı riske attığı bildirildi. Sutjeska Milli Parkı'nda yaklaşık 150 hektarlık orman ve mera alanın yandığı tespit edildi. 3 kuvvet helikopteri, yangını kontrol altına almak için çalışırken, Sırbistan'dan yangın söndürme helikopter desteği de gönderildi.