İklim Krizi Kaynaklı Kıtlıkla Karşı Karşıya Olan Çocukların Sayısı Artıyor

(ANKARA) - Uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children, iklim krizi kaynaklı kıtlıkla karşı karşıya kalan çocukların sayısının son beş yılda 13 milyondan 33 milyona çıktığını açıkladı.

Save The Children, Birleşmiş Milletler'in (BM), bu yıl 60'ıncısını düzenlediği Bonn İklim Değişikliği Konferansı ile ilgili açıklama yaptı. Tüm dünyada, çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması için çalışmalar yapan uluslararası sivil toplum kuruluşu Save The Children'ın açıklamasında, dün başlayan konferansta bu yıl ilk kez "çocuklar ve iklim değişikliği" başlığının yer aldığını belirtilerek, çocuklara yönelik iklim politikalarına dair daha fazla yatırımın yapılması ve harekete geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, iklim krizinin neden olduğu açlık ve gıda tedariğine olan ulaşım zorluğunun çocuklar üzerindeki etkisi konusunda "Entegre Gıda Güvencesi Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yapılan araştırmaya göre kuraklık, kasırga, sel gibi aşırı hava olaylarının gıda güvencesizliğinin başlıca etkenleri olduğu 18 ülkede, 33 milyonu çocuk olmak üzere toplam 72 milyon insan, açlık kriziyle karşı karşıya" değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu sayının, 2018'de 13 milyonu çocuk olmak üzere toplamda 29 milyon olduğu hatırlatılarak, beş yıl içerisinde iklim kriziyle kıtlıktan etkilenen kişi sayısında iki kattan fazla bir artış olduğu vurgulandı.

"Çocuklar okuldan alınıp çalıştırılıyor, erken yaşta evlendiriliyor"

Açlık krizinin en çok çocukları etkilediğine işaret edilen Save The Children'ın açıklamasında, yeterli miktarda beslenemeyen çocukların akut beslenme yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanarak, "Kötü beslenme; bodurluğa neden olabilir, zihinsel ve fiziksel gelişimi engelleyebilir, ölümcül hastalıklara yakalanma riskini arttırabilir ve sonuç olarak ölümlere sebep olabilir. Günümüzde, kötü ve yetersiz beslenme, 5 yaş altı çocukların en büyük ölüm sebeplerinden biridir. Aileler, gıda kıtlığı ve açlık sonucunda çocuklarını okuldan alıp çalıştırıyor veya erken yaşta evlendiriyorlar. Özellikle kız çocukları bu durumdan daha fazla etkileniyor çünkü evlerine yiyecek sağlamak için aileleri tarafından okuldan alınıyor ve hatta ailedeki erkek çocuklar yiyebilsin diye aç bırakılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Aşırı sıcaklar yüzünden Pakistan, Bangladeş, Filipinler ve Güney Sudan'daki okulların kapatılması, iklim krizinin çocukların yaşamını her alanda etkilemesine örnek olarak gösterildi.

Bonn İklim Değişikliği Konferansı Nedir?

Her yıl, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda; Uygulama Yardımcı Organı (SBI 58) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı (SBSTA 58) oturumları düzenleniyor.

Bonn İklim Değişikliği Konferansı; küresel ısınma, sera gazı salınımını azaltma ve iklim değişikliği konularının Sözleşme'ye taraf olan ülkeler arasında konuşulduğu Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı'na (UNFCCC COP) hazırlık niteliği taşıyor. Konferansta genel olarak, taraf ülkelerin bir önceki COP'ta yapılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik politikalar ve resmi öneriler ele alınıp, uzman görüşlerine başvuruluyor. Bunun yanı sıra, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda, bir sonraki COP'ta yer alacak konular taslak olarak belirleniyor.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda ele alınan konular içerisinde iklim ekonomisi, Sözleşmeye taraf ülkelerin ulusal iklim eylem planları, fosil yakıtlardan arınma ve ülkelerin ulusal uyum planları öne çıkıyor.

11-24 Kasım tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek UNFCCC COP29'da ise yaklaşık 200 ülkeden temsilci, iklim ekonomisine ilişkin politikaları ve iklim değişikliğine dair ulusal eylem planlarını ele alacak.