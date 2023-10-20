İkinci İntifada'nın sembolü Muhammed Durra'nın babası İsrail bombardımanında kaybettiği aile üyelerini toprağa veriyor

2000 yılında öldürülen Muhammed Durra'nın babası Cemal Durra, İsrail bombardımanında kaybettiği kardeşlerini ve yeğenlerini toprağa veriyor. İkinci İntifada'nın sembolü olan Muhammed Durra'nın ölüm anısı her gün tekrarlanıyor.

2000 yılında, 12 yaşındayken öldürülen Muhammed Durra adlı çocuk, Filistinlilerin o dönemki ayaklanmasının, yani İkinci İntifada'nın sembolüydü.

Muhammed Durra, İsrail askerlerinin ateş açtığı yönde babasıyla birlikte sıkışmış, kurşunlardan korunmak için babasının arkasına saklanmıştı.

İsrail ilk olarak olayla ilgili sorumluluğu üstlenmiş, daha sonra bunu reddetmişti.

Muhammed'in kurşunların hedefi olması ve hayatını kaybetmesi, tüm dünyanın gözü önünde yaşanan büyük bir trajedi olarak hatırlanıyor.

Görüntülerde Muhammed'i korumaya çalışan babası Cemal Durra, yaralı kurtulmuştu.

Şimdi Cemal Durra, İsrail bombardımanında kaybettiği kardeşlerini ve yeğenlerini toprağa veriyor.

BBC Arapça muhabiri Adnan Elbursh'un konuştuğu Cemal Durra, kardeşlerinin öldürüldüğü aile evini göstererek, "Oğlumun ölüm anı, her gün tekrarlanıyor" dedi.

İkinci İntifada, Eylül 2000'den 2005 yılına kadar devam eden ikinci Filistin ayaklanmasına verilen isim. Birinci İntifada 1987-1993 yılları arasında gerçekleşmişti.