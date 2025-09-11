İki Kardeşin Irak'a Geri Gönderilmesi Son Anda Durdu

Haber: İlhan Baba

(MAİNZ)– Rheinland-Pfalz Eyalet Entegrasyon Bakanlığı, Bad Kreuznach ilçesinde yaşayan iki kardeşin Irak'a geri gönderilmesini son anda durdurdu. Bakanlık yetkilileri, kararın gerekçesinin kardeşlerin sağlık durumunun ani şekilde kötüleşmesi olduğunu açıkladı

Rheinland-Pfalz Eyalet Mülteci Konseyi yetkilileri, 30 yaşındaki kadın ve 34 yaşındaki erkek kardeşin Irak'ın Sindschar bölgesinde IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle ciddi psikolojik sağlık sorunları yaşadığını ancak hastanede yer bulunmadığı için tedavi göremediklerini bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, sağlık raporlarının ciddi bir sağlık riski oluşturduğunu ve bu durumun resmi olarak dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Yezidi azınlıktan kadınlar ve reşit olmayanlar için 2024 Ağustos ayına kadar geçerli olan geri gönderme yasağı ise sona ermişti.

Mülteci Konseyi, Yezidiler için yeni bir geri gönderme yasağı uygulanmasını talep ederek, "Soykırım mağdurlarını geri göndermek kabul edilemez, kişilerin yaşadığı acıyı ciddiye almalı ve siyasi çekişmelerin parçası haline getirmemeli" açıklamasında bulundu.