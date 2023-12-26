İki haftadır kendisinden haber alınamayan ve hayatından endişe edilen Rus muhalif Aleksey Navalny'nin nerede olduğu ortaya çıktı

İki haftadır kendisinden haber alınamayan Rus muhalif Aleksey Navalny'nin başka bir cezaevine nakledildiği ortaya çıktı. İki haftadır haber alınamayan Navalny'nin Rusya'nın kuzeyindeki Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği açıklandı. Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan ve 19 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalny'nin durumu, sözcüsü Kira Yarmiş tarafından yapılan açıklama ile ortaya çıktı. Yarmiş, muhalif liderin kuzeyde "Kutup Kurdu" olarak adlandırılan bir hapishaneye transfer edildiğini söyledi.

Navalny'nin avukatıyla dün yapılan görüşme sonucunda Yarmiş, "Durumu iyi" açıklamasını yaptı. Bu hapishane, en ağır suçlardan mahkumları barındırmak amacıyla kullanılmaktadır ve Moskova'nın bin 900 kilometre kuzeydoğusunda, Kutup Halkası'nın 60 kilometre içerisindedir.

Alexei Navalny, yolsuzluk karşıtı aktivist ve muhalif bir lider olarak, Putin ve çevresindeki yetkililerin yolsuzluklarını ifşa etmesiyle dünya genelinde tanınmaktadır. Navalny, muhalif duruşu nedeniyle defalarca tutuklandı ve 2014'te "zimmete para geçirme" suçlamasıyla hüküm giydi.

2020'de sinir gazı ile zehirlenerek Almanya'ya tedavi için gönderilen Navalny, dönüşünde tutuklanarak hapis cezasına çarptırıldı. Navalny'nin hapis cezası, dünya genelinde protestolara ve kınamalara neden oldu; birçok ülke, onun serbest bırakılması ve zehirlenmesinin soruşturulması çağrısında bulundu. Navalny'nin davası, Rusya'da siyasi özgürlük ve insan hakları mücadelesinin simgesi haline gelmiştir.