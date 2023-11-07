IKBY'ye DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne bomba yüklü 3 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

IKBY Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssüne yönelik sabah saatlerinde gerçekleşen bomba yüklü 2 İHA saldırısının engellendiği, 3'üncü İHA'nın da patlamadan düştüğü belirtildi.

Erbil Havalimanı Müdürü Ahmed Hoşyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşların geçici olarak durdurulmasının ardından normale döndüğünü söyledi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı oluşum, dün yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye'nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.