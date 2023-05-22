IKBY Meclisinde Milletvekilleri Birbirine Girdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisinde Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi meclisinde milletvekilleri birbirine girdi. Yüksek Seçim Komisyonu'nun faaliyetlerinin görüşüldüğü meclis oturumunda Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki partinin milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Masadaki eşyaların fırlatılması nedeniyle bazı milletvekilleri ve gazeteciler hafif yaralandı.

Kavganın ardından oturumun bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği bildirildi. - ERBİL

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