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IKBY Meclisinde Milletvekilleri Birbirine Girdi

IKBY Meclisinde Milletvekilleri Birbirine Girdi

Dünya Haberleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) meclisinde Kürdistan Demokrat Partisi ile Kürdistan Yurtseverler Birliği milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi meclisinde milletvekilleri birbirine girdi. Yüksek Seçim Komisyonu'nun faaliyetlerinin görüşüldüğü meclis oturumunda Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Bafıl Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki partinin milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Masadaki eşyaların fırlatılması nedeniyle bazı milletvekilleri ve gazeteciler hafif yaralandı.

Kavganın ardından oturumun bir sonraki duyuruya kadar ertelendiği bildirildi. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi kavga Dünya Haberler

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