IKBY, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı. IKBY Hükümet Sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğu belirtildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı.
IKBY Hükümet Sözcülüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Gazze'de 500'den fazla kişinin öldüğü El-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırıyı kınıyor. Kurbanların ekseriyetini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor." ifadelerine yer verildi.
Savaş ve askeri saldırıların çözüm olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Masum ve sivil vatandaşların tehlikelerden korunması için uluslararası kamuoyuna daha fazla çaba göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.