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IKBY, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı kınadı. IKBY Hükümet Sözcülüğünden yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin çoğunluğunun kadın ve çocuklar olduğu belirtildi.