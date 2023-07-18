IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede, işbirliğinin ana yönleri ve ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, çalışma ziyareti için bulunduğu Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ve Barzani, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Baş başa görüşmede, Aliyev ve Barzani'nin şubat ayında Münih'te yaptıkları görüşme hatırlatılarak, orada işbirliğinin ana yönlerinin belirlenmesi konusunda verimli müzakerelerin yapıldığı belirtildi.

Barzani'nin Bakü ziyaretinin işbirliğinin dinamizminin artmasına katkı sağlayacağı kaydedildi.

Heyetler arası görüşmede Aliyev, bu yılın mart ayında Bakü'de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ne katılan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'le yaptığı müzakereleri ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in Azerbaycan ziyaretinde ilişkilerin geliştirilmesi için yapılan müzakereleri hatırlattı.

Görüşmede, Azerbaycan ile IKBY arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesi, yatırımlar, enerji alanında işbirliği, turizm imkanlarının artırılması ve doğrudan uçak seferlerinin açılması gibi konular ele alındı.