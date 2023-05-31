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IKBY Başkanı Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

IKBY Başkanı Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Barzani, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Dünya

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Recep Tayyip Erdoğan Neçirvan Barzani Dünya Haberler

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