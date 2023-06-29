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IKBY Başbakanı Mesrur Barzani Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

Dünya Haberleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı. Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyorum. Her yerde tüm semavi kutsal kitaplara saygı gösterilmesi gerekiyor. Birlikte yaşam kültürünün bozulmasına yönelik girişimlerin önlenmesi lazım.' ifadelerini kullandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, dün, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı.

Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyorum. Her yerde tüm semavi kutsal kitaplara saygı gösterilmesi gerekiyor. Birlikte yaşam kültürünün bozulmasına yönelik girişimlerin önlenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, dün, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Dünya

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Stockholm İsveç Dünya Haberler

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