IKBY Başbakanı Mesrur Barzani Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınadı. Barzani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyorum. Her yerde tüm semavi kutsal kitaplara saygı gösterilmesi gerekiyor. Birlikte yaşam kültürünün bozulmasına yönelik girişimlerin önlenmesi lazım.' ifadelerini kullandı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli kişi, dün, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.