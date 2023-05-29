IKBY Bakanı Maruf: Tarihi Erbil Kalesi'nde tabela ve yazılarda Türkçe kullanılmalı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, tarihi Erbil Kalesi'ndeki tabela ve yazılarda Kürtçe, Arapça ve İngilizce'nin yanı sıra Türkçe ve Süryanice'nin de kullanılması gerektiğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, tarihi Erbil Kalesi'ndeki tabela ve yazılarda Kürtçe, Arapça ve İngilizce'nin yanı sıra Türkçe ve Süryanice'nin de kullanılması gerektiğini söyledi.

Erbil'de düzenlenen "Türkmenlerin Siyasi Durumu" başlıklı konferansa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, Türkmen siyasiler, Türkmen öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra halktan da katılım gösterenler oldu.

Türkmen Bakan Maruf, burada yaptığı konuşmada, ITC'nin, belirli aralıklarla Türkmenlerin siyasi durumunu ele alan toplantılar gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkmenlerin bölgede ve Irak'ta önemli bir unsur olduğunu belirten Maruf, Türkmenlerin her zaman barıştan yana olup, barış ve diyalog yoluyla hak ve hukuklarını elde etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Maruf, "Irak Bakanlar Kurulunda Türkmenlerin temsiliyet hakkının olmaması, Türkmenlere karşı bir haksızlık, adaletsizliktir." dedi.

Erbil'deki Türkmen okullarının önemli olduğuna işaret eden Maruf, bu okulların Türkmenleri eğitim olarak güçlendirdiği değerlendirmesinde bulundu.

Maruf, "Türkmen okullarında bugün eğitim alan öğrencilerimiz 2 bin 500'den daha fazladır. Bizler her zaman deriz ki bunlar kahraman öğrencilerdir. Çünkü zor şartlar altında bu eğitimi alırlar." diye konuştu.

Eğitim dışında kültürel faaliyetlerin de Türkmenler için mühim olduğunu vurgulayan Maruf, bu konuda çeşitli dernek ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetler yürüttüğünü dile getirdi.

Maruf, tarihi Erbil Kalesi'nin Erbil için bir kardeşlik sembolü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Orada olan eserlere önem vermek gerekir. Burada olanların birçoğunun babaları Erbil Kalesi'ndedir. Biz geçmişte de bunu teklif etmiştik. Erbil Kalesi'ne gittiğiniz zaman bütün yazılar, tabelalar Kürtçe, Arapça ve İngilizce'dir. Bunların yanında Türkçe olması da mühimdir. Biz bunu resmi olarak talep ettik ve istedik. Hatta Süryanice de olsun. Biz birlikte yaşıyoruz."