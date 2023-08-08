İİT ve UNHCR, Arakanlı Müslüman Mültecilerin Kamplarını Ziyaret Edecek

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ortak bir heyet, Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampları ziyaret edecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinden (UNHCR) ortak bir heyet, bu hafta Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampları ziyaret edecek.

İİT tarafından yayımlanan açıklamada, 6 Ağustos'ta Dakka'ya varan heyetin, burada UNHCR yetkilileriyle bir araya gelerek Bangladeş'te faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarıyla toplantı düzenlediği belirtildi.

Heyetin, bu hafta içerisinde Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı kampları ziyaret edeceği aktarıldı.

Açıklamada, heyetin ziyaretinin, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Arakanlı Müslümanlar sorununa ilişkin kararlarını takip etmeyi ve Bangladeş'teki mültecileri desteklemek için daha fazla mali kaynak seferber etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.