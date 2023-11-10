İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ve "Küresel Güney" ülkeleri, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için ateşkes çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi tarafından Filistin'in Daimi Gözlemci Misyonu tarafının talebi üzerine Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan durumu ele almak üzere program düzenlendi.

İİT ve Küresel Güney ülkeleri, Gazze için ateşkes çağrısında bulundu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler ve "Küresel Güney" ülkeleri, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için ateşkes çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi tarafından Filistin'in Daimi Gözlemci Misyonu tarafının talebi üzerine Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan durumu ele almak üzere program düzenlendi.

Programa Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, İİT üyesi ve Küresel Güney ülkelerinin büyükelçileri ile BM yetkilileri katıldı.

İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler ve BM personelleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan program, Maldivler'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Asim Ahmed'in, 70 üzerinde ülkenin BM Daimi Temsilciliklerinin ortak imzasıyla yayımlanan ortak açıklamayı okumasıyla devam etti.

Ahmed, Filistin sağlık otoriterlerinin verilerine göre, son bir ayda 11 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve bunların yüzde 75'inden fazlasının kadın ve çocuk olduğunu hatırlattı.

26 bin Filistinlinin ise yaralandığını belirten Ahmed hastanelerin yakıt ve elektrik eksikliği nedeniyle durma noktasına geldiğini kaydetti.

Ahmed; mülteci kampları, binalar, okullar, ambulanslar, camiler, ve kiliseler gibi sivil yapıların doğrudan hedef alındığını ve Gazze'deki konutların en az yüzde 45'inin yıkıldığını ifade etti.

Gazze için "acil ateşkes" çağrısında bulunan Ahmed, uluslararası topluma, Gazze halkına acil insani yardım erişiminin sağlanması ve temel insani ihtiyaçların karşılanması için azami baskı uygulama çağrısında bulundu.

Ahmed, "Tüm rehinelerin ve siyasi tutukluların serbest bırakılmalı. Cenevre Sözleşmeleri kapsamında korunan sivil tesislerin, özellikle de yerinden edilmiş siviller için acil durum barınakları olarak kullanılan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okullarını da kapsayan BM güvenli barınaklarının korunması ve dokunulmazlığına yönelik gerekli önlemlerin alınması için harekete geçilmeli." ifadesini kullandı.

BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'na erişim izni çağrısı

Filistinlilerin, Gazze içinde veya Gazze'den zorla yerinden edilmesinin son bulması gerektiğini de vurgulayan Ahmed, "Uluslararası insancıl hukuk ve BM kararlarının gerektirdiği şekilde Filistinli sivillerin yaşamının korunması ve Filistin halkı için uluslararası koruma çağrısında bulunuyoruz." dedi.

???????Ahmed, İsrail'e, BM Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'na, İsrail, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Filistin topraklarına derhal erişim izni vermesi için çağrıda bulundu.

Uluslararası toplumun, uluslararası hukuk kapsamındaki ciddi yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Ahmed, "Uluslararası toplum, elindeki sayısız araçla ne kadar çabuk harekete geçerse dökülen kan o kadar çabuk sona erecek." dedi.

Büyükelçi Khraishi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin yaşananlar ve son duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

BM Soruşturma Komisyonunun Cenevre'deki tüm ülkelerin misyonlarını Gazze'deki durumla ilgili bilgilendirdiğini belirten Khraishi, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Gazze ile ilgili özel bir oturum düzenlenmesinin de seçenekler arasında olduğunu söyledi.