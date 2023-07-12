İİT ve KİK, BM İnsan Hakları Konseyi'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları kınamasını memnuniyetle karşıladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılara karşı karar tasarısı kabul etmesini memnuniyetle karşıladı. KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, BM İnsan Hakları Konseyi'nin ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete teşvik teşkil eden dini nefretle mücadele kararının kabul edilmesini takdir ettiğini belirtti. İİT ise kabul edilen kararın kutsal kitaplar ve dini hoşgörüsüzlüğün yanı sıra İslam'a saygısızlığı reddetme konusunda önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılara karşı karar tasarısı kabul etmesini memnuniyetle karşıladı.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi yaptığı yazılı açıklamada, "BM İnsan Hakları Konseyi'nin ayrımcılığa, düşmanlığa veya şiddete teşvik teşkil eden dini nefretle mücadele kararının kabul edilmesini takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Genel Sekreter Budeyvi, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması ve benzeri utanç verici eylemlerle mücadele etmek için acilen uluslararası çözümlere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Budeyvi ayrıca, KİK üyesi ülkelerin, "şiddet eylemlerini, dinlere ve kutsal kitaplara karşı her türlü eylemi reddettiğini ve kınadığını" kaydetti.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre ise "dine yönelik nefret" olarak nitelendirilen saldırıların kınanması kararının kabul edilmesinin kutsal kitaplar ve dini hoşgörüsüzlüğün yanı sıra İslam'a saygısızlığı reddetme konusunda kararlılık göstermesi açısından önemli bir kilometre taşı olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kabul edilen karar, son zamanlarda Kur'an-ı Kerim'e yönelik alenen ve kasıtlı olarak yapılan saygısızlık eylemlerini kınamakta ve bu dini nefret eylemlerinin faillerinden, devletlerin uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülükleri doğrultusunda hesap sorulması gereğinin altını çizmektedir."

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 53'üncü Olağan Oturumu'nda Batılı ülkelerin "hayır" oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınanmıştı.

47 üyeli BM İnsan Hakları Konseyi'nde alınan kararların bağlayıcılığı bulunmuyor ancak buradan çıkan görüş ulusal parlamentoların alacağı olası kararları etkiliyor.

Ayrıca, uluslararası kamuoyu oluşturulması açısından bu kararlar önem taşıyor.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmış, menfur olay Türkiye başta olmak üzere uluslararası alanda büyük tepkiyle karşılanmıştı.