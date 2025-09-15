İİT ve Arap Ligi Liderleri Doha'da Zirve Topladı

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi ülkelerinin liderleri, Katar'a yönelik İsrail saldırısını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da olağanüstü toplandı. Zirvede yayımlanan ortak bildiride, saldırı 'uluslararası hukuka aykırı, bölgesel barış ve güvenliğe ciddi tehdit' olarak nitelendirildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, İsrail'in Doha'da sivilleri ve diplomatik misyonları hedef alan saldırısı 'korkakça ve yasadışı' olarak tanımlanarak kınandı. Bildiride, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının sadece Doha'yı değil tüm Arap ve İslam ülkelerini hedef aldığı vurgulandı. Üye ülkeler, Katar'ın güvenlik, egemenlik ve istikrarını koruma konusunda atacağı tüm adımlara destek verileceğini belirtti. Zirve kararları arasında, İsrail'in saldırılarının 'soykırım, etnik temizlik ve savaş suçu' niteliği taşıdığı ifade edilirken, uluslararası topluma da İsrail'i durdurmak için 'caydırıcı adımlar' atma çağrısı yapıldı. Ayrıca, Gazze'de ateşkesin sağlanması ve yeniden inşa süreci için Kahire'de düzenlenecek konferansa destek verilmesi kararlaştırıldı.