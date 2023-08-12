İİT-TM 4. Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Dünya Haberleri
İstanbul'da bulunan İslam İş birliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin (İİT-TM) 4. Yönetim Kurulu toplantısı Yousef Khalawi Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Yönetim Kurulu Sekretarya'nın faaliyete geçiş sürecinde kaydedilen ilerleme teyit edildi.
Merkezi İstanbul'da bulunan İslam İş birliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin (İİT-TM) 4. Yönetim Kurulu toplantısı Yousef Khalawi Başkanlığında gerçekleştirildi.
İİT-TM 4. Yönetim Kurulu toplantısı 10 Ağustos Perşembe günü Başkan Yardımcısı Yousef Khalawi Başkanlığında gerçekleştirildi. İİT-TM'nin son dönem faaliyetlerinin gündeme geldiği toplantıya Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Sani Konukoğlu, Fayyad Melfi Aqıl Al-Qudah, Mohamed Ridza Bın Mohamed Abdulla, Dr. İbrahim Nihat Bayar katıldı.
Toplantıda Yönetim Kurulu Sekretarya'nın faaliyete geçiş sürecinde kısa zaman içerisinde kaydettiği aşamayı teyit etti. - ANKARA