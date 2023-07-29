İİT, Nijer'deki Darbe Sonrası Cumhurbaşkanı'nın Serbest Bırakılmasını İstedi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nijer'de yapılan askeri darbe sonrasında alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Nijer Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiğini belirtti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nijer'de yapılan askeri darbe sonrasında alıkonulan Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiğini belirtti.

"İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan her türlü girişimi şiddetle kınadıklarını" ifade eden Taha, demokratik yollarla seçilmiş Bazum'un derhal serbest bırakılması ve Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Nijer'de askeri darbe

Nijer'de 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayına bağlı unsurlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u alıkoymuş, akşam ise televizyondan darbe bildirisi okuyarak yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler de "Güvenlik güçlerinin farklı unsurları arasında kan dökülmesinin önüne geçmek, Cumhurbaşkanı Bazum ve ailesinin fiziksel bütünlüğünü korumak için" darbeyi desteklediğini açıklamıştı.

Darbenin arkasında yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapan General Omar Tchiani'nin olduğu ortaya çıkmıştı.

General Tchiani, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, geçiş yönetiminin başına geçtiği bilgisini paylaşmıştı.