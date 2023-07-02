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İİT, Kur'an-ı Kerim'e ve Hz Muhammed'e yönelik saygısızlıklara karşı önlemler çağrısı yapıyor

İİT, Kur'an-ı Kerim'e ve Hz Muhammed'e yönelik saygısızlıklara karşı önlemler çağrısı yapıyor

Dünya Haberleri

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kur'an-ı Kerim'e ve Hz Muhammed'e yönelik tekrarlanan saygısızlıklara karşı 'toplu önlemler' alınması çağrısında bulundu. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilecek İİT olağanüstü toplantısı öncesinde, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Taha, üye ülkeleri Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e yönelik saygısızlık ve hakarete karşı durmaları konusunda birlik olmaya davet etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kur'an-ı Kerim'e ve Hz Muhammed'e yönelik tekrarlanan saygısızlıklara karşı "toplu önlemler" alınması çağrısında bulundu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ele almak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilecek İİT olağanüstü toplantısı öncesinde, Genel Sekreter Hüseyin İbrahim Taha konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e yapılan saygısızlık ve hakaret sıradan bir İslamofobik olay değildir. Dini nefreti yasaklamak için uluslararası hukuku uygulama gereğini vurguluyoruz." ifadelerine yer veren Taha, Kur'an-ı Kerim'e ve Hz Muhammed'e yönelik yapılan ve tekrarlanan saygısızlık ve hakarete karşı "toplu önlemler" çağrısında bulundu.

Taha, üye ülkeleri Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e yönelik saygısızlık ve hakarete karşı durmaları konusunda birlik olmaya davet etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Dünya

Suudi Arabistan Hz Muhammed İsveç Dünya Haberler

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