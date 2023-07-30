İİT, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim saldırılarını görüşmek üzere toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları ele almak üzere yarın çevrim içi bir araya gelecek. Toplantıda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığına karşı alınabilecek somut adımlar ve İİT üye ülkelerinin ortak bir tutum benimsemesi ele alınacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere, yarın çevrim içi bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, toplantıda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı bağlamında İİT nezdinde atılabilecek somut adımların ve bu menfur saldırılara karşı İİT üye ülkelerince ortak bir tutum benimsenmesinin ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın düzenlenmesi planlanan İİT 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çevrim içi olarak katılacağı bilgisi paylaşıldı.

İsveç ve Danimarka'da, son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonların polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak gerçekleştirilmesi tepkiyle karşılanıyor.