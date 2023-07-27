İİT, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları ele almak üzere Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı düzenleyecek. Toplantıda, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı ve saygısızlık olayları ele alınacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere 31 Temmuz'da Dışişleri Bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı kararı aldı.

İİT'den yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan ve Irak'ın talebi üzerine düzenlenecek toplantıda Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı ve saygısızlık olayları ele alınacak.

Dışişleri Bakanları düzeyindeki olağanüstü toplantı 31 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Genel merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yer alan İİT'nin 57 üyesi bulunuyor.

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonların polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak gerçekleştirilmesi tepkiyle karşılanıyor.