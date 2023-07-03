İİT, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in Yakılmasını Kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, bu tür provokatif eylemlerin tekrar yaşanmaması için 'toplu önlemler alma' çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını şiddetle kınayarak, bu tür provokatif eylemlerin tekrar yaşanmaması için "toplu önlemler alma" çağrısında bulundu.

İİT, dönem başkanı Suudi Arabistan'ın talebi üzerine gerçekleştirdiği İİT Açık Katılımlı Olağanüstü İcra Komitesi toplantısının ardından sonuç bildirisi yayımladı.

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in kutsallığına yönelik yapılan saygısızlığın şiddetle kınandığı bildiride, İsveç makamlarının buna izin verilmesi ise üzüntüyle karşılandı.

İİT Genel Sekreteri'nden teşkilata üye ülkeler adına İsveç hükümetine bir mesaj göndermesi çağrısının yer aldığı bildiride, Genel Sekreter'den ayrıca Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki göstermek ve ifade özgürlüğü adı altında bu suçun tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınması talebinde bulunmak üzere hem İsveç hem de Avrupa Birliği Komisyonu'na bir heyet gönderme konusunu değerlendirmesi talebinde bulundu.

İİT üyesi ülkelerin, Kur'an-ı Kerim'e ve İslam'ın diğer sembollerine yönelik saygısızca eylemlere karşı toplu çabalar sarf etmeleri çağrısının yapıldığı bildiride, ifade özgürlüğünü uygulamanın birtakım haklarla birlikte yükümlülükler de gerektirdiğine dikkat çekildi.

Uluslararası topluma, ifade özgürlüğü adı altında Müslümanların kutsallarına yönelik provokatif eylem girişiminde bulunanları durdurma çağrısının yer aldığı bildiride, İslami sembollere karşı eylemlerin yapıldığı ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarına da buna karşı hukuk yoluna başvurmaları istendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 74. Oturumunda kabul edilen "İslamofobiyle Mücadele Eylem Planı"nın uygulanmasını hızlandırma çağrısının yapıldığı bildiride, İİT'nin ayrıca bölgesel ve uluslararası toplantılarında İslamofobi'nin göstergesiyle mücadelesini sürdürmesi talebinde bulunuldu.

Bildiride ayrıca İİT Genel Sekreteri, İslami değerlere yönelik saygısızlıkların yapıldığı ülkeler ile İİT'nin diplomatik bağlarını yeniden gözden geçirmeye davet edildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.