Üye Girişi
Haberler

İİT, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı

İİT, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırısını Kınadı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in İran'a yaptığı askeri saldırıyı kınayarak, gerginliği azaltma çağrısında bulundu. Teşkilat, bölgedeki istikrarsızlığın artmaması için uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti.

(ANKARA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı. İİT Genel Sekreterliği'nin açıklamasında, "İİT Genel Sekreterliği, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa maruz bırakacak her türlü tırmanmaya karşı tutumunu bir kez daha teyit etmiştir. Genel Sekreterlik uluslararası toplumu ve uluslararası aktörleri gerginliği azaltmak ve şiddet döngüsüne son vermek için çalışmaya çağırmıştır" denildi.

İİT, İsrail'in İran'a dünkü saldırısını kınadı. Teşkilatın Genel Sekreterliği'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İİT Genel Sekreterliği, egemenliğinin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olan İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik askeri saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. İİT Genel Sekreterliği, bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa maruz bırakacak her türlü tırmanmaya karşı tutumunu bir kez daha teyit etmiştir. Ayrıca, uluslararası toplumu ve uluslararası aktörleri gerginliği azaltmak ve şiddet döngüsüne son vermek için çalışmaya çağırmıştır.

İİT Genel Sekreterliği, İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarının acilen ve derhal durdurulması yönündeki kararlı tutumunu ve çağrısını yinelemiştir."

Kaynak: ANKA / Dünya

Uluslararası İlişkiler Diplomasi Orta Doğu Politika Güvenlik İsrail Dünya İran

Kira sözleşmeleri için e-Devlet hizmetinde son aşamaya gelindi

Geri sayım başladı! E-Devlet'e müthiş bir hizmet daha geliyor

 İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! 10'u ağır 40 kişi yaralandı

İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

 Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı
Çinli otomotiv devi Chery, Samsun'da fabrika kuracak

Dünyaca ünlü otomotiv devi Türkiye'de fabrika kuracak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.