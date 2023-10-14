İİT, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve evleri boşatma çağrısını kınadı. İİT, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını durdurması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlaması çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini zorla boşatmaları çağrısını ve devam eden saldırıları şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci güç İsrail'in daha da derinleştirdiği insani krizi komşu ülkelere aktarma çabaları ile Filistin halkının zorla yerinden edilmesi çağrılarını mutlak şekilde reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne tıbbi ve yardım malzemesi ile temel ihtiyaçların ulaştırılmasının engellenmesi, "toplu cezalandırma ve uluslararası insani hukukun açık ihlali" olarak değerlendirildi.

Devam eden bu saldırıların olumsuz yansımalarından tamamen "işgalci güç olan İsrail'in sorumlu olduğu" kaydedilen açıklamada, uluslararası topluma İsrail'in saldırılarını derhal durdurması için acilen müdahale edilmesi ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına ilaç, gıda ve temel ihtiyaçların ulaştırılmasını kolaylaştıracak insani koridorların açılması çağrısında bulunuldu.

İsrail ordusu, uluslararası uyarılara rağmen abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayanlara evlerini boşatmaları ve bölgenin güneyine gitmeleri yönünde uyarı yaparak, bugün yerel saatle 16.00'ya kadar süre vermişti.

Birçok ülkeyle yerel ve uluslararası insan hakları örgütü, tahliye talebinin sonuçları konusunda uyarıda bulunarak İsrail'i geri adım atmaya çağırmıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 614'ü çocuk, 370'i kadın 1900 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 696 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 52 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.