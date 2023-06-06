İİT, İsrail'in 2 yaşındaki Filistinli bebeği öldürmesini kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak ağır yaraladığı 2 yaşındaki Filistinli Muhammed et-Temimi'nin ölümüyle ilgili "uluslararası soruşturma" çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işlediği suçları sürdürmesi ve son olarak Filistinli Muhammed bebeğe karşı menfur bir suç işlemesi kınandı.

Filistinli 2 yaşındaki Muhammed'in ölümünün, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların bir uzantısı olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin bu senenin başından beri öldürdüğü çocuk sayısının 28'e ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, işlenen bu suçla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma başlatılmasının yanı sıra İsrail'in savaş suçu teşkil eden tüm ihlallerinden sorumlu tutulması için çalışılması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanması çağrısında bulunuldu.

İsrail askerleri, 1 Haziran'da Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Neveh Tzuf'a "ateş eden Filistinlileri bulma" gerekçesiyle civardaki Nebi Salih beldesine baskın düzenlemiş, beldeye giriş-çıkışları kapatmıştı.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 2 yaşındaki Muhammed başından, babası Heysem et-Temimi de omzundan yaralanmıştı.

Filistinli bebek kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti.