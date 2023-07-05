İİT, İslamofobi ve dini sembollere hakaretle mücadele için projeler geliştirme çağrısı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), üye ülkelerine, İslamofobi'nin yanı sıra dini sembollere hakaretle mücadele etmek amacıyla televizyon, radyo, gazete ve sosyal medyada projeler geliştirme çağrısı yaptı. İİT Enformasyon Dairesi Başkanı Vecdi Ali Senedi, İsveç'in başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılması konusunu görüşmek üzere İİT Radyo ve Televizyon Birliği temsilcileriyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Senedi, İİT'nin tutumunu ifade etmek için üye ülkelerin parlamentoları, medya ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde ortak mücadele çabasının gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, ilgili makamları bu tür saldırıları suç saymak için gerekli yasal önlemleri almaya çağırdı. İİT'nin medyanın sorumlu kullanımı anlayışını geliştirmek için ortaklarıyla büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Senedi, ifade özgürlüğünün geliştirilmesinin yanı sıra nefret söylemi ve hoşgörüsüzlüğü ifade eden İslamofobi ve dini sembollere hakaretle mücadele etmek için televizyon, radyo, gazete ve sosyal medyada ürün ve proje geliştirme çağrısı yaptı. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.