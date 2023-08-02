İİT Genel Sekreteri İsveç ve Danimarka'ya Kur'an saldırılarına karşı önlem alma çağrısı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç ve Danimarka hükümetlerine Kur'an'a yönelik tekrarlanan saldırıları engellemek üzere önlem alma çağrısını yineledi. Taha, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Pazartesi günü çevrimiçi gerçekleştirilen 18. olağanüstü oturumunda söz konusu açıklamayı yaptı.

RİYAD, 2 Ağustos (Xinhua) -- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İsveç ve Danimarka hükümetlerine Kur'an'a yönelik tekrarlanan saldırıları engellemek üzere önlem alma çağrısını yineledi.

Suudi Haber Ajansı'nın Salı günü bildirdiğine göre Taha, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi'nin Pazartesi günü çevrimiçi gerçekleştirilen 18. olağanüstü oturumunda söz konusu açıklamayı yaptı.

Taha, konuşmasında İsveç ve Danimarka'nın şu ana kadar bu konuda attıkları adımların hayal kırıklığına yol açtığını belirterek İslam'ın kutsal kitabına yönelik bu saldırıların, bu iki İskandinav ülkesinin İİT üye devletleriyle ilişkilerini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Genel sekreter söz konusu eylemlerin, İİT ve üye devletlerinin ülkeler ve haklar arasında hoşgörü, karşılıklı saygı ve anlayışı teşvik etmeye yönelik üstün çabalarını baltaladığını belirtti.

Taha, Stockholm'de Kur'an'a yönelik son saldırıları protesto amacıyla İsveç'in İİT özel temsilcilik statüsünün askıya alınması kararını İsveç hükümetine ilettiğini de kaydetti.

İsveç ve Danimarka'da son haftalarda Kur'an'ın yakıldığı ya da zarar gördüğü bir dizi protesto gösterisi düzenlenmiş, bu eylemler Müslüman ülkelerin tepkisine yol açmıştı.¦