İİT Genel Sekreteri farklı dinlerin liderleriyle bir araya geldi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, farklı dinlerin liderleriyle bir araya geldiği toplantıda, 'farklı dinlere saygı ve toplumsal birliğin' önemine dikkati çekti. Taha, Müslüman, Budist ve Hristiyan liderler ve farklı toplulukların temsilcileriyle Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, farklı dinlerin liderleriyle bir araya geldiği toplantıda, "farklı dinlere saygı ve toplumsal birliğin" önemine dikkati çekti.

Taha, Müslüman, Budist ve Hristiyan liderler ve farklı toplulukların temsilcileriyle Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir araya geldi.

İİT tarafından yapılan açıklamaya göre, Taha, "farklı dinlere saygı ve toplumsal birliğin" önemini vurgulayarak toplantının amacının farklı kültürler arasında anlayış ve birliği teşvik etmek olduğunu belirtti.

İİT Genel Sekreteri Taha, bugün Tayland Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile de bir araya geldi.

Görüşmede Taha, Tayland'ın İİT'ye olan desteklerinden ötürü Pramudwinai'ye teşekkür ederek taraflar arasında çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirmek istediklerini söyledi.

Taha'nın Tayland'da temasları 11 Ağustos'a kadar devam edecek.