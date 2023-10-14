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İİT, Gazze Şeridi'ndeki Durumu Görüşmek İçin Olağanüstü Toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere, 18 Ekim'de olağanüstü toplanacak.