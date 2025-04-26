İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı Türkiye'de Gerçekleşecek

İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında, 21-22 Haziran'da Türkiye'de gerçekleştirilecek.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; söz konusu toplantıya hazırlık amacıyla 27-29 Nisan tarihlerinde Cidde'de Kıdemli Memurlar Toplantısı düzenlenecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, toplantıda Kıdemli Memurlar Toplantısı'nın başkanlığını Kamerun'un heyet başkanından devralacak. Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da katılımcılara hitap edecek. Cidde'deki İİT Genel Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda, İİT gündemindeki karar tasarıları 57 üye ülkenin kıdemli memurları (Bakan Yardımcısı, Genel Müdür vb.) tarafından müzakere edilecek, ayrıca teşkilatın genel siyasetini ve prensiplerini düzenleyen raporlar ele alınacak. Kıdemli Memurlar Toplantısı'nda kabul edilen karar tasarıları, Dışişleri Bakanları Konseyi'nde onaylanıyor.

1 YILLIK DÖNEM BAŞKANLIĞI

Türkiye, haziran ayında İİT 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi'ne İstanbul'da ev sahipliği yaparak, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını 1 yıllığına devralacak. Türkiye 1976, 1991 ve 2004 yıllarında Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarına ev sahipliği yaptı. Konsey toplantılarında başta Kıbrıs'taki durum, Batı Trakya Türk azınlığı ve Oniki Adalardaki Türk toplumu, Müslüman azınlıklar ve Suriye'deki durum olmak üzere Müslüman toplumları ilgilendiren konularda kararlar kabul ediliyor.