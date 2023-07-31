İİT, Danimarka'ya Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları önlemesi için çağrıda bulundu

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Danimarka yönetimine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmaması için önlem alma çağrısında bulundu. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile görüşerek üye ülkelerin memnuniyetsizliğini ifade etti. İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün yapacağı toplantı hakkında bilgi verdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Danimarka yönetimine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmaması için önlem alma çağrısında bulundu.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile telefonda görüştü.

Taha, Rasmussen'e Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve İslami sembollere yönelik tekrarlanan hakaret eylemleri nedeniyle İİT üyesi ülkelerin memnuniyetsizliğini ifade etti.

Danimarka yönetimine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanmaması için önlem alma çağrısında bulunan Taha, bu konuda İİT'ye üye ülkelerin dışişleri bakanlarının bugün yapacağı toplantı hakkında bilgi verdi.

İİT, İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı kararı almıştı. Bugün çevrim içi düzenlenecek toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılması bekleniyor.