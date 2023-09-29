İİT, BAE ve Katar Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, Pakistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı. BAE ve Katar Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda, saldırılar şiddetle kınanırken Pakistan hükümetine ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletilmiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, Pakistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen, onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olan iki terör saldırısını şiddetle kınar." ifadesi kullanıldı.

BAE'nin her türlü şiddet ve terör olaylarını reddettiği vurgulanan açıklamada, Pakistan hükümetine, halkına ve saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye mesajı sunuldu ve yaralıların en kısa sürede iyileşmesi temennisinde bulunuldu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan'daki terör saldırıları şiddetle kınandı.

Katar'ın "şiddet ve terörü reddeden sabit tutumuna" vurgu yapılan açıklamada, ibadethanelerin hedef alınması ve barışçıl insanların terör eylemlerine maruz bırakılmasının keskin bir şekilde reddedildiği ifade edildi.

Açıklamada, Katar'ın saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Pakistan halkına ve hükümetine baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediği kaydedildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı

İİT'den de konuya ilişkin kınama mesajı yayımlandı.

Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın saldırıları en güçlü şekilde kınadığı, Pakistan hükümetine, halkına ve saldırılarda yaşamını yitirenlerin ailelerine en içten taziyelerini sunduğu ve yaralılar için acil şifalar dilediği belirtildi.

İİT'nin terörün her şekline ve tezahürüne karşı tutumunun yinelendiği açıklamada, Pakistan'ın terörle mücadele çabalarına tam destek verildiği kaydedildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde de bir camide intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 57 kişi hayatını kaybetmiş 140'tan fazla kişi de yaralanmıştı.