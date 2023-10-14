İhsangazi'den 44 Umreci Kutsal Topraklara Uğurlandı

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde düzenlenen programla 44 umreci kutsal topraklara uğurlandı. İhsangazi İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen uğurlama programında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 44 umreci, düzenlenen programın ardından kutsal topraklara uğurlandı.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde umreye gidecek vatandaşlar için İhsangazi İlçe Müftülüğü tarafından program düzenlendi. İhsangazi Merkez Camisinde gerçekleştirilen programda umreye gidecek vatandaşlar için uğurlama programı yapıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, ilahiler söylendi. Programın ardından umreye gidecek olan 44 kişi, kutsal topraklara uğurlandı.

İhsangazi İlçe Müftülüğündün yapılan yazılı açıklamada, İhsangazi ilçesinde 44 umrecinin kutsal topraklara uğurlandığını belirtilerek, "İhsangazi'den mübarek topraklara umreciler dualarla uğurlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile İhsangazi'den kutsal beldelere umre yapmak üzere yola çıkacak olan 44 kişiden oluşan Allah'ın misafirlerini uğurlamak için İhsangazi Merkez Camii'nde bir uğurlama programı tertip edildi. Duygulu anların yaşandığı program çok güzel bir ortamda gerçekleşti" denildi. - KASTAMONU