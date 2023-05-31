İhlas Vakfı kurban hisse bedellerini açıkladı

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2023 yılı yurt dışı kurban hisse bedelinin 2 bin 400 TL, yurt içinde ise 5 bin 900 TL olarak açıkladı. Vakıf, kurbanlarını yurt içinde ve yurt dışında dinimizin emrettiği vasıflara göre kesiyor ve etleri yetimhanelere ve yurtlara dağıtıyor.

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2023 yılı yurt dışı kurban hisse bedelinin 2 bin 400 TL, yurt içinde ise 5 bin 900 TL olarak açıkladı.

İhlas Vakfı, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban hisse vekalet bedellerini açıkladı. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, 2023 yılı yurt dışı kurban hisse bedelinin 2 bin 400 TL, yurt içinde ise 5 bin 900 TL olarak belirlediklerini ilan etti. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aydın, "Kurbanlarımızı yurt dışında Afrika ve Asya'da keseceğiz. Afrika'da Uganda, Çad, Somali, Asya'da ise Afganistan ve Hindistan. Yurt içinde de yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Kurbanlarımızı dinimizin emrettiği bazı vasıflara göre kesiyoruz. Buna göre, büyükbaş hayvanın 2 yaşında olması lazım. Bunu da şöyle anlıyoruz; kapak atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Kapak atmamış hayvanı almıyoruz. Küçükbaşlarda 1 yaşını doldurmuş veya, 6 ayı geçen kuzu, iriyse kurban olur" dedi.

"Kurbanlarımızı dinimizin emrettiği vasıflara göre kesiyoruz"

Kurban Bayramı öncesinde kurban bedellerini açıklayan Mahmut Kemal Aydın, "Yurt dışı hisse bedeli 2 bin 400 TL, yurt içi hisse bedeli ise, 5 bin 900 TL olarak belirledik. Bu sene kurbanlarımızı yurt dışında Afrika ve Asya'da keseceğiz. Afrika'da Uganda, Çad, Somali, Asya'da ise Afganistan ve Hindistan. Yurt içinde de yurtlarımızın olduğu şehirlerde kesiyoruz. Kurbanlarımızı dinimizin emrettiği bazı vasıflara göre kesiyoruz. Buna göre, büyükbaş hayvanın 2 yaşında olması lazım. Bunu da şöyle anlıyoruz, kapak atıp atmadığını kontrol ediyoruz. Kapak atmamış hayvanı almıyoruz. Küçükbaşlarda ise 1 yaşını doldurmuş veya 6 ayı geçen kuzu, iriyse kurban olur " şeklinde konuştu.

"Kurban etlerini Afrika'da bulunan yetimhanelerdeki çocuklarımıza yediriyoruz"

Kurban etlerinin yurt dışında nasıl ve nerelere dağıttıkları konusunda da bilgi veren Aydın, "Afrika'da yetimhanelerimiz var. Bu yetimhanelerdeki çocuklarımıza yediriyoruz. İlköğretim seviyesindeki çocuklara yani medreselere dağıtıyoruz. Çok sıcak, elektrik yok, derin dondurucu yok. Organizasyon yapıp etler bozulmadan hemen dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Afganistan'da 145 tane külliyemiz bu külliyelerde okuyan 17 bin öğrencimiz var. Ayrıca, yurtlarımız da var. Kabil'de ve Şibirgan'da bu yurtlarımızda kalan yükseköğretim öğrencilerimiz var. Buralarda kullanıyoruz, asla zayi etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kurban kesim videosunu her vekalet verene bir hafta içerisinde gönderiyoruz"

Son olarak vatandaşın İhlas Vakfı'na kurban vekaletini nasıl verebilmeleri konusunda bilgi veren Aydın, "İhlas Vakfı vekalet işine çok önem veriyor. Vekaletlerimizi iki şekilde veriyoruz; ya telefonla ya da web sitesinden online olarak. Önce vakfımızın banka hesabının IBAN numarasına hisse bedelini yatırılacak sonra 0 212 451 49 00 numarasından telefonla arayarak, çıkan görevliye vekalet verecek. Kurban kesim videosunun kendisine gelmesi için telefon numarasını da kaydettirecek. Veyahut İhlasvakfi.org.tr adresinden web sitemize girilecek, kurban sekmesine tıklanıp vekalet verilecek. Sonra devam edilip hisse bedeli, havale veya kredi kartı yoluyla ister tek çekim isterse 4 taksit olarak ödenebilir. Bu işlemler sonunda da kurban kesim videosunu, her vekalet verene bir hafta içerisinde gönderiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL