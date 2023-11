İHH ve Mısır Kızılayı, Gazze'ye yardım gönderdi

İhh İnsani Yardım Vakfı, Mısır Kızılayı ve uluslararası kuruluşlarca organize edilen 11 TIR'lık yardım kafilesi, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze'ye ulaştı.

İhh tarafından yapılan açıklamada, " İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'de çok büyük bir kısmı kadın, çocuk ve sivillerden oluşan binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yaralandı. İsrail'in dış dünya ile bağlantısını tamamen koparmaya çalıştığı Gazze'de insanlar, temel ihtiyaç maddelerine dahi ulaşamıyor. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve sivillerin her an işgalci İsrail'in katliam tehlikesi altında. Yaralılar, hastalar ve kuvözlerdeki bebekler dahi siyonistlerin hastanelere yönelik saldırılarının hedefi durumunda. Gazze için insani yardımların, İsrail'in 7 Ekim sonrası katliama dönüşen saldırılarının ardından eskisinden daha da büyük önem taşıyor" cümleleri yer aldı.

TIR'LAR FİLİSTİN KIZILAYI VE UNRWA'YA TESLİM EDİLDİ

İhh, Mısır Kızılayı ve uluslararası kuruluşlarca, 7 Ekim sonrasında İsrail'in soykırıma dönüşen saldırılarının ardından insani yardımların öneminin daha da arttığı Gazze'ye yönelik 11 TIR'dan oluşan bir yardım kafilesi organize edildi. İHH'nın tıbbi malzeme ve ilaç desteği verdiği yardım TIR'ları, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Filistin Kızılayı ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) deposuna teslim edildi.