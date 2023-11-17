İHH ve Merhamet Derneği, Suriyeli yetim ailelere küçükbaş hayvan desteği sağladı

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Merhamet Derneği, Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerinde yaşayan yetim çocukların ailelerine, süt satıp gelir temin edebilmeleri için küçükbaş hayvan desteğinde bulundu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı ve Bosna Hersek merkezli Merhamet Derneği tarafından Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerinde yaşayan yetim çocukların ailelerine, süt satıp gelir temin edebilmeleri için küçükbaş hayvan desteğinde bulunuldu.

Suriye'nin İdlib ve Afrin bölgelerinde 25 yetim ailesine, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Merhamet Derneğince "Geçim Kaynakları Projeleri" kapsamında ücretsiz 100 koyun verildi. Yapılan yardım çalışması sayesinde her yetim ailesine 4 koyun temin edildi.

İHH Suriye Çalışmaları Reyhanlı Bölge Ofisi Koordinatörü Zeki Tahiroğlu, AA muhabirine, Suriye'de savaşın yetim bıraktığı çocuklara yönelik desteklerin devam ettiğini söyledi.

Geçim kaynakları projelerine önem verdiklerini anlatan Tahiroğlu, bu alanda çeşitli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Sponsorluk sistemimizle Suriye'de 29 bin 572 yetim çocuğumuza her ay düzenli olarak sosyal nakdi destek sağlıyoruz." dedi.

Yetim ailelerini geçimlerini kendi çabalarıyla temin edebilecekleri projelerle hayata hazırlamaya çalıştıklarını kaydeden Tahiroğlu, "25 yetim ailemize 100 adet koyun desteği verdik. Bu koyunlardan elde ettikleri sütleri satarak ek gelir elde etme imkanına sahip olacaklar. Çalışmaya destekleri nedeniyle Merhamet Derneğine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye içerisinde yardım faaliyetleri yürütüyor.